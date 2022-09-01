منها العاصمة الإدارية.. الأرصاد تضيف مدنا جديدة في نشرة الطقس اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إضافة المدن الجديدة في النشرة الجوية الصادرة يومياً لأول مرة، مضيفة عدد من المدن الجديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و 6 أكتوبر وبنها.

وأوضح خبراء الأرصاد من خلال النشرة أن درجات الحرارة في العاصمة الإدارية سجلت الخميس العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة والعلمين الجديدة العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، و6 أكتوبر العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات ومدن مصر على النحو التالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الادارية 34 23

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 24

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 25

دمياط 30 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 24

العريش 31 24

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 25

مطروح 29 23

السلوم 29 23

سيوة 37 22

رأس سدر 38 26

نخل 35 22

نويبع 38 27

طابا 37 26

الطور 32 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 38 29

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27

رفح 31 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 37 28

كاترين 35 20

مرسى علم 38 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

إدفو 42 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 40 27