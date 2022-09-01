الحوار الوطني: 4 أيام تفصلنا عن بداية مرحلة مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة الحوار الوطني، تفاصيل خطته الزمنية لإدارة الحوار، خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر.

وقالت إدارة المجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفصلنا خُطوة واحدة عن بداية مرحلة مهمة من مراحل الحوار الوطني. فمع بزوغ شمس الخامس من سبتمبر ينعقد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني، لتحديد منسقي المحاور الثلاث، ومقرري اللجان الـ15 ومساعديهم، لنعلن معها الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والتي ستضم جلسات نقاشية متعددة تجمع كافة قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته".

وجاءت الخطة الزمنية على النحو التالي:​