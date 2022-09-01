مطار الأقصر ينظم ندوة تعريفية بمشروع التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نظم مطار الأقصر الدولي ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطرق التسجيل والإستفادة من كافة الخدمات المقدمة لمنتفعي المنظومة وآلية تسديد الاشتراكات وإنضمام المغتربين، وأبدى اللواء أشرف عادل مدير مطار الأقصر ترحيبة بالضيوف وعلى رأسهم دكتور أحمد عطية مدير إدارة المستفيدين.

وأشار الدكتور أحمد عطية إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل، يتيح للمغتربين خارج المحافظة الحصول على الخدمات الطبية، وفقًا للقانون مع إعفاء الغير قادرين من سداد الاشتراكات والتزام القادرين على سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل.

وتم الرد على مقترحات واستفسارات ممثلي الشركة المصرية للمطارات وممثلي شركات الطيران، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه المستفيدين عند تلقي الخدمة الطبية التي تقدم بالمنظومة.

وناشد احمد امين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالفرع إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 16528 بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حال تأخر الحصول على الخدمات الطبية.

وقام ممثلي هيئة التأمين الصحي بتوجية الشكر لإدارة مطار الأقصر على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع وكرم الضيافة.