مجهولون يجمعون التبرعات باسم دير الأنبا يحنس القصير.. والأنبا ديسفورس: ليسوا منَّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حذَّر الأنبا ديسفورس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، من دفع تبرعات لأشخاص لا علاقة لهم بالدير.

وأصدر توضيحًا رسميًّا نصَّ على: إذ نما إلى علمنا أن هناك أشخاص يتواصلون مع بعض محبي الدير، طالبين دفع مبالغ مالية وعطايا عينية كتبرع للدير بدعوى المساهمة في تعمير الدير.

وتابع: نُحذِّر الجميع من هؤلاء وننوه بأنَّ الدير لم يُكلِّف أي شخص بجمع تبرعات بأي صورة من الصور لصالحه، وأي شخص يستغل اسم الدير في هذا الأمر يتحمل وحده المسئولية القانونية عن تصرفه الخاطئ.

وأكد أنَّه ليس للدير مقرات في القاهرة أو أي محافظة أخرى، موضحًا أنَّه يُمكن تقديم العطايا والتبرعات للأب الأسقف رئيس الدير أو الراهب القس غايس الأنبا يحنس أو مكتب التبرعات بالدير.