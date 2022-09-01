شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القاهرة" تؤجل قطع المياه عن منطقة زهراء المعادى المقرر السبت لموعد آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تقرر تأجيل أعمال الإصلاح الخاص بمنطقة زهراء المعادى، وبالتالى سيتم تأجيل قطع المياه عن المنطقة إلى موعد آخر.

وكانت اعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لاعمال الإصلاح بخط قطر 600 مم وتغيير مفتاح قطر 1000 مم بمنطقة زهراء المعادى، سيتم انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى بداية من الشطر الاول الى الشطر السادس، من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 3 – 9 – 2022 وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم.