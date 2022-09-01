شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى واستلام 4.2 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وذلك اعتباراً مع سحب ‏واستخدام الاقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرنامج القمح التمويني ، تحت ‏اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح ‏المحلية لموسم 2022.



وأكد الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب التوريد ‏هذا العام وصلت الى 4.2مليون طن ، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام ، مؤكدا ان عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم هذا العام ‏



وقدم الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لدعمه المتواصل للمزارعين ، وزيادة حافز التوريد ‏لهم هذا العام ، مؤكدا أن هذه الزيادة هي من شجعت ‏المزارعين على التوريد هذا العام.

وأثنى الوزير على الدعم الذي قدمه دولة رئيس ‏مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الذى ‏قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ، ‏كما وجه الشكر ‏ لوزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏لسداد مستحقات المزارعين ، والمحافظين ، وهيئة ‏سلامة الغذاء ، ومديريات التموين ، وغرفة صناعة الحبوب ، ‏ والمزارعين ، والجهات المسوقة ، جميع من عملوا ‏في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام ‏المزارعين حيث تم صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.



وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏المشروع القومي للصوامع ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 ملايين طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014.