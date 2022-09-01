شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، لماذا التركيز على مصر تحديدا رغم أن الأزمة عالمية وتعانى منها اقتصادات دول كبرى؟.. الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات.. الأرقام عنوان الحقيقة تؤكد بأن الاقتصاد تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات.. ومعدل البطالة تراجع إلى 2.7%.

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ـ لماذا التركيز على مصر تحديدا رغم أن الأزمة عالمية وتعانى منها اقتصادات دول كبرى؟.. الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات.. الأرقام عنوان الحقيقة تؤكد بأن الاقتصاد تضاعف ثلاث مرات خلال 6 سنوات.. ومعدل البطالة تراجع إلى 2.7%

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