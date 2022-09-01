شكرا لقرائتكم خبر عن شكرًا على ثقتكم.. حساب الخليج 365 على إنستجرام يصل إلى 11 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لريادة ”الخليج 365” وثباتها فى صدارة المنصات الإعلامية المصرية، تخطى حساب ”الخليج 365” على تطبيق إنستجرام الـ 11 مليون متابع، ويتزامن ذلك مع تخطى صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" أكثر من 26 مليون متابع، وسط تفاعل كبير من القراء على المحتوى الذى يقدمه الخليج 365.

وتحرص ”الخليج 365” على التنوع وتلبية تطلعات القراء دائمًا، إذ تشارك جمهورها الأحداث لحظة بلحظة في أشكال متعددة مثل الفيديوجراف والإنفوجراف لشرح الأحداث وآخر المستجدات وتبسيط المعلومة للقارئ.

وكان حساب الخليج 365 على "إنستجرام" خلال الفترة الأخيرة أصبح محور لاهتمام كبير من مشاهير الفن والرياضة والسياسة، حيث يحرص عدد غير قليل منهم على متابعة الحساب بشكل يومى، كما يعتبروه مصدر موثوق للأخبار، حيث ينشر الكثير منهم الصور والأخبار منه عبر حساباتهم.

كما يخدم حساب ”الخليج 365” على تطبيق "إنستجرام"، الملايين من المتابعين في مصر والعالم، والذين يؤكدون على ثقتهم بالموقع من خلال تفاعلهم يوميا على الأخبار بالحساب والتى تصل إلى آلاف الإعجابات والتعليقات.

الطفرة التى شهدتها حسابات ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى أعداد متابعيها يوما بعد يوم، تؤكد ثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى مصريا وعربيا، وإدراك المتابعين لحجم الجهد والكفاءة فى إعداد محتوى يلبى تطلعاتهم فى المعرفة والمواكبة الإخبارية والتثقيف وإشاعة قيم التنوير، وبدورها تعاهد المؤسسة قراءها ومتابعيها على مواصلة مسيرتها الناجحة، واضعة حقهم فى المعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات والمواد التحليلية فى المقام الأول دائما.

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