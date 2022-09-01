شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر
وعلى جانب أخر كان أعلن مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.
وينشر الخليج 365 نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن، ويأتى ذلك حرصا من الخليج 365 على توفير خدمة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حيث يتيح الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على موقع الخليج 365 والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها عبر هذا الرابط.
وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021