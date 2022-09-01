شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

وعلى جانب أخر كان أعلن مكتب التنسيق أنه قد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.