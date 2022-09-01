شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة التموين على البطاقات للأسر الأولى بالرعاية .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة التموين على البطاقات للأسر الأولى بالرعاية، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية، يتم صرفها على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

وبدأت الوزارة اليوم الخميس من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في صرف مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، حيث يتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، وسيتم إضافة 300 جنيه لها.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.