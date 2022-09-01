شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1100جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1100جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس هبوطا بحوالي 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيه بدون إضافة مصنعية مقابل 1105 جنيهات صباحاً.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين

نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتخريج الدفعة رقم (54) للملحقين الدبلوماسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية , والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم فى مختلف التخصصات.

الأرصاد: أجواء حارة بالقاهرة والمحسوسة 35 درجة وسحب منخفضة بأغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

تنسيق الجامعات الأهلية.. فتح باب التقديم للحاصلين على الشهادات المعادلة الأحد

أعلن مكتب التنسيق فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام.

المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل الأموال تهدد سلامة النظام المالى للدول.. صور

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.

الرئيس السيسى يستعرض إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع "اتحاد شركات يونانية"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، ديميتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة".

وزارة النقل تعلن إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية

أعلنت وزارة النقل، بدء إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وذلك لتسهيل الإجراءت الخاصة باليخوت الأجنبية فى مصر، ضمن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، ويديرها ويشرف عليها قطاع النقل البحرى.

رئيس الوزراء لوزير الإنتاج الحربى: لديكم إمكانات كبيرة وفرص واسعة يجب استغلالها

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.