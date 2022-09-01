شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد مجمع الصناعات الغذائية لـ"قها وإدفينا" باستثمارات 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة تفقدية لموقع مجمع الصناعات الغذائية لشركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والجارى إنشائه بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا بمرافقة كل من اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس ادارة مجمع سايلو فود الصناعي، وحضور ممثلى المجموعة الاستشارية الهندسية استشاري المشروع.



وأكد المصيلحي أن هذا المجمع والصرح الصناعي العظيم يأتي فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتلبية متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة من المنتجات الغذائية الرئيسية وفقاً للشروط والمواصفات القياسية العالمية.

وشدد المصيلحي أن إنشاء هذا المجمع الصناعي يساهم في إنشاء منظومة صناعية ولوجستية متكاملة لتوفير الخامات اللازمة للإنتاج ذاتيًا لترشيد التكلفة الإنتاجية مما يحقق ميزة تنافسية بالسوق المحلي والإقليمي.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لانشاء شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبيه متطلبات السوق المحلي وكذلك توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية، فضلًا عن تعزيز قيمة المنتجات الوطنية وتعظيم الفرص التصديرية.

وأشار اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى أن مكونات شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة تشتمل علي مجمع المصانع الإنتاجية ويشمل (مصنع المركزات، ومصنع العصائر، ومصنع الخضروات والفواكه المجمدة، ومصنع المربي والصلصة، ومصنع البقوليات المعلبه ومصنع الوجبات الجاهزة المعلبة)، ومجمع التعبئة والتغليف ومجموعة المخازن والنقل والحركة وكذلك المنشآت والمباني الادارية.

وأكد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات أن المشروع سيقام علي مساحة 120 فدان بإجمالي 504000 م٢ وباستثمارات تبلغ حوالي 10 مليار جنية مصري، ومن المخطط أن تبدأ عملية الإنتاج وطرحها بالأسواق بنهاية عام 2023، وتم تأسيس المجمع من خلال الشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.