شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد العفيفى بقرية ميت عفيف غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسجد العفيفي بقرية ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية غدًا الجمعة، وذلك في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تفتتح ( 17) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) غدا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 126 ) مسجدًا، منها ( 108 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنوفية

1. العفيفي- ميت عفيف - الباجور

2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم

3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم

مديرية أوقاف البحيرة

4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص

5. القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان

6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار

7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور

8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف سوهاج

9. النور الشيخ زين الدين – طهطا

10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام

11. آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة

مديرية أوقاف المنيا

12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس

13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا

14. الفطاطرة – الروضة - مطاي

مديرية أوقاف قنا

15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا

مديرية أوقاف بني سويف

16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر

17. التقوى – بني هاني - إهناسيا