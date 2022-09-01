شكرا لقرائتكم خبر عن “ﺍليابانية لتطوير ﺍلعلوم” تعلن ﺍلملتقى ﺍﻟ14 للأمل لشباب ﺍلباحثين فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة حول فعاليات الملتقى العلمي الرابع عشر للأمل تحت عنوان (HOPE)، والذي تنظمه الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS خلال الفترة من 27 فبراير-11 مارس 2023 باليابان.

وأشار التقرير إلى أن الملتقى يعد فرصة للمتميزين من شباب الباحثين للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة؛ مما يساعد على اكتشاف ملكات الإبداع العلمي والابتكار عند الشباب.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 15/9/2022 للمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى، وذلك فى التخصصات العلمية الآتية: (الفيزياء، والكيمياء، والطب/الفسيولوجى والمجالات المتعلقه بها)، وللتعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الملتقى يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:

https://www.jsps.go.jp/english/e-hope/outline14.html

وأضاف التقرير أنه يشترط للمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية الذين يدرسون حالياً للحصول على درجة الدكتوراه أو الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضية فى التخصصات المذكورة.

ولفت التقرير إلى أن طريقة التقدم تتم عبر استيفاء الاستمارة المخصصة للتقديم من خلال الموقع الإلكترونى: (https://www.jsps.go.jp/english/e-hope/outline14.html) ويرفق بها المستندات المطلوبة، ويتم تسليم الملف كاملاً شاملاً موافقة جهة العمل على الترشيح ، وذلك بمقر الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي – الكائن في 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع.

وأوضح التقرير أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم تتحمل مصاريف الإقامة والتنقلات الداخلية فى اليابان، كما أن المنحة لاتغطى تذاكر الطيران، على أن يتحمل المرشحين تذكرة السفر إلى مطار ناريتا/طوكيو الدولي، اليابان، وكذا تغطية التكاليف المرتبطة باختبار PCR عند دخول المشاركين اليابان وعند عودتهم للوطن.

علماً بأن الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذا الملتقى.