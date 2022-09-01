القضاء الإداري يرفض طعن وقف انتخابات نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض طعن مقام من أحد المحامين للمطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها في ٤ سبتمبر الجاري.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت صباح اليوم، عرض طلب سامح عاشور المحامي بالنقض، بشأن رد هيئة المحكمة، وذلك على رئيس مجلس الدولة لبحث الموافقة من طلب الرد من عدمه في الإشكالات المقامة منه.

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، استشكال عاشور ، ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخي بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، والذي يطالب فيه بوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت باستبعاد سامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين الانتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم الأحد 4 سبتمبر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

بعد ذلك تقدم عاشور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية أفراد، وحدد لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق 28 أغسطس، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تصدر حكمًا في الطعن برفضه.