أول تعليق من السياحة على اختيار مصر ضمن أفضل مقاصد العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار التحول الرقمي، باختيار مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين.

وقال شريف لمصراوي، إن ذلك هو بداية ثمار جهود الدولة في إنعاش السياحة والترويج للمقصد السياحي المصري، ووصول المدن المصرية لمنافسة المقاصد السياحية العالمية، ودليل على مجهودات كبيرة من جميع الجهات.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار التحول الرقمي، إلى أن معايير الاختيار جاءت بناء على استطلاعات الرأي والتقييمات التي يجريها الموقع على السائحين خلال زيارتهم للأماكن السياحية على مستوى العالم.

وأكد شريف، أن مصر غنية بمزاراتها ومقاصدها السياحية المتنوعة وتستحق الريادة على ساحة السياحة العالمية، متمنيا أن تمتد لمزيد من المدن الأخرى.

واختار موقع Tripadvisor، مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة.

جاء ذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

كما اختار الموقع، مدينتي القاهرة والأقصر، ضمن أفضل اختيارات عام ٢٠٢٢ للمسافرين على مستوى العالم، بالإضافة إلى اختيار أحد الفنادق المصرية بالغردقة، ضمن أفضل الفنادق على مستوى العالم، وهذه سابقة من نوعها خاصة في مجال إدارة الفنادق بمصر.

وحصلت القاهرة على المرتبة الثانية في المدن الصاعدة أو الترند Trending لزيارتها على مستوى العالم، بجانب اختيارها للمرة الثانية على أنها مقصد سياحي للمحبين والعشاق، وجاءت في المرتبة التاسعة لتوثيق ذكريات الحب والمحبين.

وجاءت مع القاهرة في المدن الترند أو المدن الصاعدة مدينة الأقصر في المرتبة الـ16، بجانب اختيارها ضمن أفضل المدن في التجارب السياحية وجاءت تجربة الطيران بالمنطاد فوق المدينة في المركز الـ 12 على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن موقع Tripadvisor يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، حيث كان قد اختار هذا العام مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها، ومدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية، ومدينتي القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor

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