التموين: توريد 4.2 مليون طن قمح بواقع ‏نصف الإنتاج المحلي.. وانتهاء موسم التوريد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن موسم توريد القمح هذا العام، وقضى القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.
وشمل القرار سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت إشراف اللجان المشكلة طبقًا لضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022.
وأكد الوزير أن نسب التوريد هذا العام وصلت إلى 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة في مصر هذا العام، مؤكدًا أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي لهم هذا العام.
وأكد المصيلحي، أنه تم صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة.
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس أدى لتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة التخزينية إلى 4 ملايين طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 مليون طن قبل عام 2014، وأكد المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة في هذا الموسم سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 نقطة متنوعة ما بين (صوامع - هناجر - بناكر - شون مطورة).