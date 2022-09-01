التموين: توريد 4.2 مليون طن قمح بواقع ‏نصف الإنتاج المحلي.. وانتهاء موسم التوريد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن موسم توريد القمح هذا ‏العام، وقضى القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

وشمل القرار سحب ‏واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت إشراف اللجان المشكلة طبقًا لضوابط المنظمة لتداول الاقماح ‏المحلية لموسم 2022.

وأكد الوزير أن نسب التوريد ‏هذا العام وصلت إلى 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المنتجة في مصر هذا العام، مؤكدًا أن عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي لهم هذا العام.‏

وأكد المصيلحي، أنه تم صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس ‏أدى لتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 ملايين طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014، وأكد المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة في هذا الموسم ‏سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين (صوامع - هناجر - بناكر - شون ‏مطورة). ‏