انقطاع مياه الشرب عن منطقة زهراء المعادي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادي بداية من الشطر الأول إلى الشطر السادس، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت 3 - 9 - ۲۰۲۲ وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس، جاء ذلك نظرا لأعمال الإصلاح بخط قطر 600 مم وتغيير مفتاح قطر 1000 مم بمنطقة زهراء المعادي.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵ من التليفون الأرضي والمحمول.