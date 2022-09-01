تحرك برلماني بشأن تطوير حديقة أنطونيادس بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن تطوير حديقة أنطونيادس التاريخية بالإسكندرية.

وقالت "الجزار"، إن حديقة أنطونيادس التي يرجع بعض المؤرخين تاريخ إنشائها إلى العصر البطلمي في مصر وهي أقدم حدائق مدينة الإسكندرية في مصر وتعتبر من بين أقدم الحدائق التي أنشأها الإنسان على مستوى العالم، وكانت تقع ضمن ضاحية إيلوزيس أو "جنات النعيم" وعاصرت هذه الضاحية أحداثًا تاريخية مهمة لملوك البطالمة.

وفي القرن التاسع عشر كانت ملكًا لأحد الأثرياء اليونانيين، وكانت تعرف باسمه "حدائق باستيريا" حتى تملكها محمد علي باشا وأقام قصرًا له بها مسيرة الى أنه فى عام 1860عهد من قبل الخديوي إسماعيل إلى الفنان الفرنسي "بول ريشار" بإعادة إنشاء الحدائق كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي بباريس وقد أضاف الخديوى إسماعيل عدد كبير من الأشجار والنباتات النادرة إلى الحديقة.

وقالت النائبة سميرة الجزار، إن ملكية القصر والحدائق آلت إلى أحد الأثرياء وهو البارون اليوناني جون أنطونيادس عام 1860 م والذي سميت الحدائق بإسمه لاحقًا، وقد ظل جون أنطونيادس زمنًا بالقصر، وعندما توفي عام 1895 م آلت الحدائق والقصر بالميراث لابنه أنطوني الذي نفذ وصية والده بإهداء القصر والحدائق إلى بلدية الإسكندرية العام 1918م وآلت الى وزارة الزراعة التى أسندت الحديقة لمصلحة البساتين للإشراف.

وأكدت البرلمانية، أن لفظ التطوير أساء إستخدامه مؤخرًا في العديد من المؤسسات من تطوير للحدائق والشوارع وكورنيش البحر من قطع أشجار نادرة تاريخية كأشجار كورنيش العجوزة والتقليم الجائر للأشجار فى الشوارع والحدائق فى غياب المهندسين الزراعيين المتخصصين في تقليم الأشجار وفي غير الموعد العلمي المخصص للتقليم وهو شهر الخريف والشتاء مما يسبب ضعف وموت الأشجار وتركيب سيراميك للأراضي بدلا من الحجر والنجيلة التي لاتليق بالحدائق التاريخية ولا بالذوق العام وبناء كافيهات ومحلات وهو الأمر الذي يفسد الهدف من كونها حديقة للتنزة، موضحة أن الهدف من الحدائق هو الجلوس بها والإستمتاع بالخضرة والورود والتمشية بها ولا يحتاج الزوار إلى ملاهي أو محلات أو كافيهات تفسد الحديقة وهدوئها وجمالها وطبيعتها.

وقالت النائبة سميرة الجزار، إن المواطنين والمجتمع المدنى والعقلاء يطالبون من الحكومة والنظام الحفاظ على تاريخ الحديقة والتماثيل الرخامية النادرة الكاملة الحجم لشخصيات أسطورية وتاريخية.، والنباتات النادرة، كما يطالب الأهالى من الحكومة أن يقتصر التطوير على تنظيف الحديقة وتجديد سور الحديقة وتجريم قطع الأشجار نهائيًا وعدم إعادة تنسيق الحديقة والحفاظ على معالمها التاريخية والإبقاء عليها كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي بباريس.

كما يطالب الأهالى، بالاستعانة بالأثريين وهيئة التنسيق الحضاري ومهندسين فنون جميلة للإشراف على عملية التطوير وتعيين مراقب للعمال ومنعهم من العبث بمكونات الحديقة أثناء العمل.

وقالت إن الأهالى يطالبون إلا يكون هذا التطوير بهدف استقطاع قطعة من أرض الحديقة لعمل مشاريع تجارية مثل الكافيهات والمحلات أو فندق مشيرة إلى أن هذا النوع من التطوير يخالف المادة 50 من الدستور التي تنص على أن: "تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته (وليس تطويره) والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر"وليس طمسها فى بعض الأماكن بقصد أو بدون قصد مما يوجب علينا الانتباه والتيقظ لأي أيادي عابثة بإرثنا الحضاري والثقافي.

وتوجهت النائبة بأسئلة، عن ما هي طبيعة التطوير والمخطط تفصيلا وتحديدا لحدائق أنطونيادس التاريخية؟، وهل سيتم استقطاع جزء من الحديقة وعمل مشروع عليها؟ أم لا ؟ خاصة أن أهل إسكندرية والمجتمع المدني المهتمين بالبيئة رافضين تمامًا بناء أي مبنى جديد داخل الحديقة سواء محلات أو كافيهات أو فندق مثلما حدث في كارثة المنتزه في الإسكندرية.

وما هي الهيئة التي أصدرت قرار تطوير حديقة أنطونيادس لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الغير معنية بالحدائق؟.. وماذا تفعل شركة المقاولون العرب فى الموقع فى الحديقة وما هي الأعمال التي تم إسنادها لهذه الشركة العملاقة خاصة أن تصريحات مديرة الحديقة الدكتورة بدرية حسن تقول أن خطة التطوير شاملة والعمل يجري على قدم وساق وسيستمر لمدة عام وسيكون فقط لتقليم وتهذيب الشجر وترميم سور الحديقة فهل شركة المقاولون العرب تستمر عاما لعمل سور؟.