ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالنصب على المواطنين، بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بتورط 3 عاطلين فى النصب على عدد من الأشخاص، بواسطة انتحال الصفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.