بسبب خلافات الجيرة.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل جارة في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أحالت نيابة السلام، عاطلا لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة قتل شخص، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة في السلام.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة كان قسم شرطة السلام توفي إثر إصابته في مشاجرة، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.