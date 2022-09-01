"دبحه في خناقة".. تفاصيل اتهام شخص بقتل شقيقه في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت جهات التحقيق، عاطلًا للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل شقيقه بعد نشوب مشاجرة بينهما في عين شمس.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول فى مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفي على إثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة ع. س 25 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى، وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.