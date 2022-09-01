شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستعرض إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع "اتحاد شركات يونانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، ديميتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.