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تعرف على خطوات تجديد رخصة السيارة النقل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الإجراءات للحصول على رخصة لقيادة سيارات النقل أثناء تجديدها، والتى تستلزم تجهيز مجموعة من الأوراق، ليتم تجديد الرخصة، ومنها:

 

 

يكون الحد الأدنى للسن 21 سنة.

 

- تقديم شهادة براءة الذمة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون.

 

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

 

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك.

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور.

 

- تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.

 

- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.

 

- تقديم ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية.

 


رخصة قيادة النقل

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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