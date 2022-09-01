شكرا لقرائتكم خبر عن الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على الخليج 365.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن، ويأتى ذلك حرصا من الخليج 365 على توفير خدمة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حيث يتيح الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على موقع الخليج 365 والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها عبر هذا الرابط.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/ طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

ويمكن للطالب التعرف على نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2022، عبر موقع الخليج 365 من خلال الرابط .