شكرا لقرائتكم خبر عن "جبر الخواطر".. فى ختام الأسبوع الثقافى السادس للأوقاف بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي السادس بعشر محافظات أمس الأربعاء، تحت عنوان: "جبر الخواطر" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حاضر فيه الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، وقدم له محمد مصطفى يحيى المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ خالد زكي قارئًا، والمبتهل الشيخ عمر حشاد مبتهلًا، بحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد الجوهري مدير إدارة القاهرة الجديدة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباسي، حاضر فيه الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والشيخ ناجي دهيم إمام وخطيب مسجد السمحاء ببورسعيد ، وقدم له الشيخ إبراهيم المتولي مسئول المساجد بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود محمد القط قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد أبو المعاطي مبتهلًا، بحضور الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح، حاضر فيه الدكتور مندي عبدالله حجازي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والشيخ هاني شمس الدين إمام وخطيب مسجد الخياط بكفر الشيخ، وقدم له الشيخ محمد البهلول إمام المسجد، والقارئ الشيخ/ محمود الدمرداش قارئًا، والمبتهل الشيخ إبراهيم الجرم مبتهلًا، بحضور الشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم مدير الدعوة، والشيخ ماهر أبو عيشه مدير إدارة الإدارات، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلاب بالمنصورة، حاضر فيه الدكتور هشام عبدالمعطي البلتاجي أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنصورة، و الدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة، والقارئ الشيخ حسام جلال قارئًا، والمبتهل الشيخ حامد حامد مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بمطروح، حاضر فيه الشيخ علي عبدالغفار عنبة إمام وخطيب ومدرس، والشيخ السعيد مصطفى خلف إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ علي حامد الرفاعي، والقارئ الشيخ عبدالرحمن السعيد قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد رضا مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، حاضر فيه الدكتور عبد المنعم مختار عبدالرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، والدكتور عادل عبد التواب عبد الله الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وقدم له الشيخ جمعة عبد الفتاح إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ حسانين محمد حسانين قارئًا، والمبتهل الشيخ سلامة عبد القادر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الاسماعيلي بمدينة الإسماعيلية، حاضر فيه الشيخ مصطفى حسن أحمد إمام وخطيب المسجد، والشيخ محمد وحيد سليمان إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب، وقدم له علي عبدالله المذيع بإذاعة القنال، والقارئ الشيخ محمد نور قارئًا، والمبتهل الشيخ إبراهيم عيسى رمضان مبتهلًا، بحضور الدكتور محمد عبدالمعبود مدير الدعوة، والشيخ السيد عطية مدير المتابعة، والشيخ محمد كحتت مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد يوسف الحجاجي بالكرنك ، حاضر فيه الدكتور السيد محمد حمزة عبد الرحيم، والدكتور رضوان محمد أحمد محمد مفتش مساجد بالمديرية، وقدم له الشيخ محمد أحمد عبيد مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ عبد الحليم أحمد عبد الحليم قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، حاضر فيه الدكتور حسين أحمد علي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ علي محمد طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج، وقدم له الشيخ فتحي قبيصي إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبدالرحمن أحمد ناجي قارئًا، والمبتهل الشيخ وائل عشري عبد الرءوف مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصداقة، حاضر فيه الدكتور أحمد عبدالصمد أحمد، والشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والقارئ الشيخ محمد النمر قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد علواني بريك مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

أئمة الأوقاف