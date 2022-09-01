شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محاور سميرة موسى وحسب الله الكفراوى وياسر رزق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المقطم، والبساتين، والخليفة، ومصر القديمة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع بهم .

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوى والأعمال الجارية بمحور ياسر رزق الذى تنفذه الدولة بطول 7 كم و يربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل كما يربط المنطقة بالدائرى والأوتوستراد .

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهى بشارع صلاح سالم والأوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



جولة تفقدية بالمحاور الجديدة بالقاهرة



محافظ القاهرة يتفقد المحاور الجديدة