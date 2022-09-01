شكرا لقرائتكم خبر عن "أمراض النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا حول المكافحة والتشخيص لأمراض المحاصيل الحقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: " المكافحة المتكاملة والتشخيص لأهم امراض المحاصيل الحقلية الاستراتيجية " بمقر المعهد بالجيزة، بداية من الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الدور الارشادي للمعهد.

وأشار مدير المعهد الى أن البرنامج سيتناول عددا من الموضوعات، على رأسها: أصناف الأرز المصرية وأهم التحديات الحيويه التي تعوق زراعته، فضلا عن طرق المكافحه التقليدية والمبتكره لأمراض الارز، وطرق التشخيص المختلفة وتعريف سلالات الاصداء في محصول القمح، اضافة الى المكافحة المتكامله لأمراض محصول الذرة الشامية في مصر، وأهم أمراض محصول القطن والطرق الحديثة للمكافحة.

وأضاف خليل ان البرنامج التدريبي سيتناول أيضا الاتجهات الحديثه لمكافحه امراض المحاصيل السكريه في مصر، وأهم أمراض محاصيل البقوليات والجديد فى المكافحة، اضافة الى المكافحة المتكاملة لأمراض البصل والثوم، وطرق المكافحة المختلفة لامراض محصول القمح، و المكافحة المتكاملة لأمراض المحاصيل الزيتية، كذلك المكافحة المتكاملة لأهم امراض محصول الشعير وطرق تشخيصها.

وتابع مدير المعهد ان البرنامج يستهدف تدريب 30 متدرب من الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.