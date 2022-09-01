شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى لقيد خريجى الصيدلة من جامعات روسيا بسجلات الصحة لمزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هانى سامح المحامى، بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 69817 لسنة76 وبطلب للحارس القضائى على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا هى جامعة Chuvash State University I. N. Ulianov.

واستند الطلب إلى صدور قرار رسمى لصالح خريجيها من جهة الإختصاص الوحيدة وهى المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس فى الصيدلة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"

جاء فى الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائى على نقابة الصيادلة اثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وأن مقدم الطلب حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لبكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء نقابة الصيادلة وكذا قانون تنظيم الجامعات.

وطالبت الدعوى بالتصدى للمطالب الفئوية الاحتكارية من قبل البعض والتى تعصف بحقوق بعض الخريجين خصوصا وأن نقابة الصيادلة كانت فى العقد الأخير مختطفة من قبل الفئويين والجماعات الارهابية الإخوانية وبعض البلطجية ممن استغلوا النقابة فى تمرير أفعال وقرارات وفرض أمر واقع يضرب عرض الحائط بسيادة القانون وأحكامه وبهيبة جهات الدولة واختصاصاتها.