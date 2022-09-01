"زراعة الشيوخ": تحديد سعر استرشادي للقمح يهدف لتحقيق الأمن الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قرار اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأضاف "الجبلي"، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرار من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح العام المقبل، نظرًا لما يحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.

وثمن "الجبلي'، جهود الرئيس السيسي في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك جهوده في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس للحكومة أمس، بصرف دعم تموينى استثنائي بقيمة ٣٠٠ جنيه للأسر ببطاقات التموين، الأمر الذى يؤكد حرص الرئيس السيسي علي تلك الفئات البسيطة من مستحقي الدعم لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليًا نتيجة الأزمات العالمية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه القرارات والجهود تعكس حرص الرئيس الكبير على تخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.