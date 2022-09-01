الحكومة تحسم الجدل بشأن هدم مسرح النافورة بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال المركز، في بيان، الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتواصل المركز مع وزارة الثقافة والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم.

وشددت الثقافة على أنه يجر حاليا العمل على تطوير المسرح استعدادا لانطلاق الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

وفي سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية في مكان مفتوح، ومنع التجمع في المسارح المغلقة خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين.