بينها القمح والفول.. الزراعة: بدء توزيع تقاوي المحاصيل الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أحمد مسعد:

أعلن الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بداية انطلاق توزيع تقاوي القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذا.

ويتم طرح التقاوي المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية، إلى جانب الطرح في منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأضاف حاتم، في بيان، الخميس، أن توجيهات وزير الزراعة أيضا شملت توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وبأسعار أقل من أسعار السوق، مناشدا المزارعين الحرص على شراء التقاوي الجيدة المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

ويبدأ موسم زراعة القمح اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.