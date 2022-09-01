7 نصائح مهمة للوقاية من الأمراض غير السارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفيات حول العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتمثل الأمراض السارية: أمراض القلب والرئة، والسرطان، ومرض السكر، والسكتة الدماغية.

وقدم "عبدالغفار" عددا من النصائح للحماية من الإصابة بالأمراض غير السارية، والتي تشمل:

• التزم بتعليمات الطبيب المعالج

• مارس الرياضة بانتظام

• تلقى اللقاحات المضادة للأمراض

• الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات

• امتنع عن التدخين بكل أنواعه

• احذر شرب الكحوليات

• ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية

وشدد على تواجد مبادرات الصحة العامة بالمراكز والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وتتضمن الكشف والعلاج بالمجان.