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7 نصائح مهمة للوقاية من الأمراض غير السارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفيات حول العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتمثل الأمراض السارية: أمراض القلب والرئة، والسرطان، ومرض السكر، والسكتة الدماغية.

وقدم "عبدالغفار" عددا من النصائح للحماية من الإصابة بالأمراض غير السارية، والتي تشمل:
• التزم بتعليمات الطبيب المعالج
• مارس بانتظام
• تلقى اللقاحات المضادة للأمراض
• الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات
• امتنع عن التدخين بكل أنواعه
• احذر شرب الكحوليات
• ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية

وشدد على تواجد مبادرات الصحة العامة بالمراكز والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وتتضمن الكشف والعلاج بالمجان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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