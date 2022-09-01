بينها تنفيذ 85 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ أسفرت عن ضبط 180 سلاحا ناريا، و263 قضية مخدرات، وتنفيذ 85 ألفا و88 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 141 متهما بحوزتهم 180 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و11 بندقية الية، و21 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و138 فرد محلي الصنع، و343 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و279 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و88 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 346 حكم جنايات، و24 ألفا و696 حكم حبس جزئي، و4373 حكم حبس مستأنف، و43 ألفا و437 حكم غرامات و12 ألفا و236 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 263 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 27.5 كيلو جرام من مخدر البانجو، و22.6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و1.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و2.5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و506 جرامات من مخدر البودر، و1.2 كيلو جرام من مخدر الشابو، و242 جراما من مخدر الايس و1738 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 53 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 238 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 24 ألفا و605 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 حالة منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة، وإعادة 3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.