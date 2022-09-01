مخدرات 7 ملايين جنيه.. الداخلية تطارد تجار الكيف في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط مواد مخدرة بنحو 7 ملايين جنيه، قبل ترويجها بالإسماعيلية، ومطروح والقليوبية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد واصلت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام، و120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، وكمية لمادة الباراسيتامول وزنت 250 كيلو جراما، وكمية من الملصقات "تستخدم في تغليف مخدر الحشيش"، ومبلغ مالي، وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وبحوزته 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جراما، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وطبنجة صوت، وقطعتي سلاح أبيض، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7200 كيلوجرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تم ضبط 8 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرتي مركزي شرطة القناطر الخيرية، والخانكة، وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، ومخدر الهيروين، ومخدر الكوكايين، وبندقية خرطوش، وعدد من الطقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبالغ مالية، و9 هواتف محمولة وميزان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 7 ملايين جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.