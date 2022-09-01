يتزعمها شخصين.. ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بسوهاج؛ لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قد أكدت بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، مُتخذان من مسكنهما مركزاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بداخل مسكنهما على 8 فرد محلي و6 خزن طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأجزاء تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.