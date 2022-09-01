"ركن في مكان ضلمة".. ضبط سائق "توك توك" متهم بالتحرش بفتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق مركبة "توك توك"؛ لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات في القاهرة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال استقلالها مركبة "توك توك" بدائرة القسم، فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بالتحرش بها، إلا أنها قامت بالاستغاثة، وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوك توك "بالفرار.

وقد أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة، وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجني عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.