ضبط 9 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، من ضبط 9 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمحافظة الشرقية.

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالحفر والتنقيب داخل مسكنه، بقصد البحث عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبرفقته 8 آخرين قائمين على أعمال الحفر.. وعثر على أعمال حفر داخل مسكنه، وكذا الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بالحفر والتنقيب بالاشتراك مع آخرين، بغرض البحث عن الآثار.

جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.