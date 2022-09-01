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ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بقصد الاتجار في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بالعاصمة.

وكانت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة الشروق، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، حال استقلالهم سيارة "مُستأجرة" قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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