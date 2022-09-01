دعوى قضائية لقيد خريجي الصيدلة من جامعات روسيا بسجلات الصحة ومزاولة المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 69817 لسنة 76 وبطلب للحارس القضائي على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا هي جامعة Chuvash State University I. N. Ulianov.

واستند الطلب إلى صدور قرار رسمي لصالح خريجيها من جهة الاختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972".

جاء في الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائي على نقابة الصيادلة أثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وأن مقدم الطلب حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لبكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء نقابة الصيادلة وكذا قانون تنظيم الجامعات.

واستند المحامي إلى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية.