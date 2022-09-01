شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة استخراج اشتراكات قطارات السكة الحديد وأسعارها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الخليج 365، للعاملين في الشركات والقطاع الخاص عموما فى 11 معلوما كيفية استخراج اشتراك لاستقلال قطارات السكة الحديد والأوراق المطلوبة وشروط هذا النوع من الاشتراك وفق ما أعلنته هيئة السكة الحديد، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تستخرج هذه الاشتراكات من المكاتب الموجودة في كافة المحطات الرئيسية.

2ـ شراء استمارة طلب الحصول علي هذا الاشتراك من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات .

3ـ إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

4ـ يتطلب من طالب هذا النوع من الاشتراكات استيفاء كافة بيانات الاستمارة.

5ـ لابد من تحديد محطتى القيام والوصول.

6ـ تستخرج وتحديد قيمة هذا الاشتراك حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.

7ـ يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر فقط .

8ـ لابد من ختم استمارة الاشتراك من جهة العمل.

9ـ لا يسمح هذا الاشتراك باستقلال القطارات المكيفة أو الروسية الجديدة.

10ـ يستخرج هذا الاشتراك لمدة ثلاثة شهور أو عام .

11- يتم إضافة مبلغ 35 جنيها قيمة كارت الاشتراك .