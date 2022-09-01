شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. فتح تسجيل اختبارات القدرات بجامعة الأزهر لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت جامعة الأزهر رابط التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.

وكان قد وافق مجلس جامعة الأزهر أمس، الأربعاء، في اجتماعه برئاسة الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، علي المقترح الذي تقدم به الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل وأداء الاختبارات.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب فرصة أخيرة على مدار يومين، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، 1 و 2 سبتمبر 2022 م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالى: