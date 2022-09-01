شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على توفير الخدمات لقرائه، ينشر الخليج 365 ظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع الخليج 365 والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر موقع الخليج 365 والموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

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