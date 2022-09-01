شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن بدء توزيع تقاوى القمح والفول والمحاصيل الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذا بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توفير تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتوزيعها مبكرا على المزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كبير .

وأضاف "حاتم" أن توجيهات وزير الزراعة أيضا توفير التقاوى الجيدة المعتمدة وبأسعار أقل من أسعار السوق مناشدا المزراعين الحرص على شراء التقاوى الجيدة المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

ويشار أن موسم زراعة القمح يبدأ اعتبار من شهر نوفمبر القادم.