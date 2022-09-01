شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بسحب قرار تعيين 4 معاونين بالنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمهوري رقم 393 لسنة 2022، بسحب القرار الجمهوري السابق رقم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالله محمد شعلان، بوظيفة معاون نيابة إدارية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم ، 3 قرارات جمهورية جديدة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل أرقام 202، و393 و2767 لسنة 2022.

ونص القرار على سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار، وأمل حسام أحمد نورالدين مصطفى، ونهال أبوالحسن محمد بهاء الدين بوظيفة معاون نيابة إدارية.

واستند القرار إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.

كما استند إلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2022.