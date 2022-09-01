شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفاة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الأمراض غير السارية مسئولة عن 74% من حالات الوفاه حول العالم حسب احصاءات منظمة الصحة العالمية .

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأمراض غير السارية تتمثل في أمراض السرطان والقلب والرئتين والسكر والسكته الدماغية .

ونصح الدكتور حسام عبد الغفار بصرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج وممارسة الرياضة وتلقى اللقاحات المضادة للامراض والامتناع عن التدخين وعدم شرب الكحوليات مع الابتعاد عن شرب المشروبات المحلاة.

وأضاف أن مبادرات الصحة العامة متواجدة في مختلف المراكز والوحدات الطبية وتقوم بتوقيع الكشف بالمجان.