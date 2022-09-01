شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم دورة تدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع لتطوير منظومة تلقى البلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ فريق التدخل السريع المركزى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى دورة تدريبية لتطوير منظومة تلقي البلاغات عن الأطفال والكبار بلامأوى وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير آلية التعامل مع ملف الأطفال والكبار بلامأوى، وسرعة فحص شكاوى المواطنين وتطوير أساليب تلقى الشكاوى وتوثيقها.

ونظمت الورشة التدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية على المنصة التفاعلية لاستقبال البلاغات باستخدام برنامج التفاعل المباشر مع المواطن "Rapid Pro " لتلقى بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى ، حيث افتتح الورشة كلا من اللواء أحمد غالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمنظومة الشكاوى، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وأحمد شاهين مستشار البرمجيات بالوزارة.

وشهدت الورشة تدريب رؤساء الفرق على التعامل مع البرنامج وكيفية استقبال الشكاوى المرسلة، وكيفية إدخال الشكاوى الجديدة التى ترد من مصادر أخرى مثل السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة.

كما تمت مناقشة أهمية البرنامج خاصة فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي نحو تطوير طرق وأساليب تلقى الشكاوى، كما تم مناقشة أهم التحديات التى تقابل الفرق فى تعاملها مع الحالات بلا مأوى وطرق حلها، بالإضافة لتسليم رؤساء الفرق تابلت مزود بشريحة موبايل لتفعيل البرنامج لتلقى الشكاوى والرد عليها بشكل موثق ومتطور.

هذا ويتلقي فريق التدخل السريع المركزي شكاوي وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية علي الخط الساخن 16439 وبلاغات الاطفال والكبار والأسر بلا مأوى علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن 16528



جانب من الدورة التدريبية