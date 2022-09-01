شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطوات الرضاعة الطبيعية الصحيحة للأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة ارضاع الطفل بناء على طلبة اى كلما يرغب فى الليل أو النهار بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن استشارة الطبيب الخاص حال حدوث أى أخطاء فى عملية الرضاعة الطبيعية.