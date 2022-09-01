شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح قواعد العزل المنزلى لحالات كورونا المتوسطة والشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن قواعد العزل المنزلى للحالات المصابة بفيروس كورونا وقالت وزارة الصحة إن الحالة الايجابية معمليا لفيروس كورونا ومثنفة حالة متوسطة أو شديدة يستمر عزلها منزليا 10 أيام بشرط أن يكون أخر 3 أيام بدون ارتفاع فى درجة الحرارة وسعال وضيق تنفس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : فى حالة انتهاء فترة ال10 أيام واستمرار الاعراض يستمر العزل حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام اضافية بدون أعراض.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.