شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حصر وتسجيل أعداد جديدة للعمالة غير منتظمة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بمشروعات مبادرة " حياة كريمة " بمدينة الفرافرة ، من خلال مكتب عمل الفرافرة لتسجيلهم على قاعدة بيانات تلك الفئة للبدء فى رعايتهم اجتماعياً وصحياً .

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره، إن عملية التسجيل والحصر للعمالة غير المنتظمة تتم على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة ، تأتي في إطار حرص وزارة القوى العاملة لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وأسرها.

وأوضح مدير المديرية أن العمالة التى يتم تسجيلها يتم تقديم الرعاية الصحية لها من خلال التعاقد مع مستشفيات داخل المحافظة ، وكذلك تقديم منح لرعايتهم إجتماعياً فى بعض المناسبات كالزواج والمولود الجديد او وفاة احد الأقارب من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .